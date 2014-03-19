Argun Okumuşoğlu sergisi Kerem Görsev konseriyle açılıyor

Resim ve heykel sanatçısı Argun Okumuşoğlu'nun "Burada İşler Karışık" başlıklı sergisi, piyanist Kerem Görsev'in vereceği konser eşliğinde 44A Sanat Galerisi'nde açılacak.

"Burada İşler Karışık" Ahmet Elhan fotoğrafları üzerine Okumuşoğlu'nun çeşitli malzemelerle yaptığı müdahalelerle ortaya çıkardığı yapıtlardan oluşuyor.

Yarın (20 Mart 2014 Perşembe) saat 18:00'de İstanbul Teşvikiye'de Ahmet Fetgari Sokak 44/A'da bulunan 44A Sanat Galerisi'nde açılacak sergi 30 Nisan'a kadar görülebilecek. Serginin açılışında caz piyanisti Kerem Görsev küçük bir konser verecek. Kağan Yıldız, kontrbasıyla Görsev'e eşlik edecek.

İstanbul'da 1955 yılında doğan Argun Okumuşoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitirdi, bugüne kadar 20 sergide yapıtları sergilendi.

Gökşen Buğra'nın "Burada İşler Karışık" başlıklı sergi için kaleme aldığı değerlendirmenin bir bölümü şöyle:

Burada İşler Karışık, Ahmet Elhan fotoğrafları üzerine Argun Okumuşoğlu’nun yaptığı müdahalelerle, birbirinden bağımsız malzemeler, form arayışları ve hikâyelerle beslenen işlerden oluşuyor.

Ahmet Elhan’ın davranış biçimi üzerine Okumuşoğlu’nun geliştirdiği tepki, bir anlamda diyaloğu sürdürülmeyen bir soru-cevap. Elhan’ın insan gözü hizasında gördüğü ve kameranın açısını değiştirmeksizin gösterdiği görüntü, o anın gerçekliğine ilişkin mesafeli ve nötr bir algı sunuyor. Okumuşoğlu’nun seçtiği formları öne çıkardığı ya da var olan görüntünün üstüne yığma yaptığı müdahaleleri ise son derece öznel ve keyfi. Elhan’ın kompozisyonlarına sadık kalmaya gayret etse de fotoğraftaki elemanların başka malzemeyle yeniden üretilmesi, kapanması ya da yer değiştirmesi, kaçınılmaz bir yeni boyut kuruyor. Okumuşoğlu’nun zemindeki referans noktasına bazı işlerde müthiş koruyucu ve temkinli yaklaştığını, bazılarında bu temkinin yerini fotoğrafın ruhundan ilham alınan bir heyecanın aldığını söylemek mümkün.

Büyükbabadan kalma bir kompasın terk edilmiş sahadaki bir kaleyi ölçtüğü, votka şişesinin üstündeki gümüş balıkların palmiyelerin altında yüzdüğü, renkli tellerin ağaç dallarını gürleştirdiği, hayâli kahramanların ormana saklandığı, tel ağlara takılan zokalar ve dışbükey bir camla merkez algısını yanıltan, son derece karışık ama derinlik katmanlarını çoğaltarak algıyı zenginleştiren bir oyun kuruluyor.

Burada İşler Karışık, Argun Okumuşoğlu’nun görsel sanatların temel problematiklerinden biri olan espas ve müzikteki çoksesliliği odağına aldığı bir kısmı çok sessiz, renksiz ve yalın, bir kısmı çok gürültülü, kalabalık ve yoğun işlerden oluşuyor.