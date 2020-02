20 Grammy ödülünün sahibi, efsanevi Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti.

Aretha Franklin kimdir?

Aretha Franklin, albümleri ve şarkılarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ABD’li gospel ve soul şarkıcısıdır. Bugüne kadar sayısız ödül kazanmayı başaran Franklin, toplam 20 Grammy ödülünün de sahibi. 25 Mart 1942’de Tennessee’nin Memphis kentinde dünyaya gelen müzisyen, rahip C.L. Franklin ile Barbara Siggers Franklin’in 5 çocuğundan biriydi.

Henüz 6 yaşındayken anne ve babası boşanan şarkıcı, bu ayrılıktan 4 yıl sonra annesini kalp krizinden kaybetti. Babasının yanında kalmaya başlayan müzisyen, babasının iş değişikliği sebebiyle Detroit’e taşındı. Babasının rahip olmasından ötürü kilise korosunda görev yapan Franklin, gospel müziğe merak saldı.

1956’da henüz 14 yaşındayken gospel albümünü yayınlayan şarkıcı, erken yaşta hamile kalınca bir süre müziğe ara verdi. 1960 yılında Columbia Records ile sözleşme imzalayan Franklin, caz ve pop arasında gidip gelen şarkılarıyla ses getirmeye başladı. ‘Rock-A-Bye Your Baby’, ‘Won’t Be Long’, ‘Operation Heartbreak’, ‘I Never Loved A Man’ ve ‘Respect’ gibi şarkıları bu döneme damga vurmayı başarmıştı.

‘Respect’ şarkısı sadece beğenilen bir şarkı olmadı, aynı zamanda Franklin’e ilk Grammy ödülünü de kazandırdı. Yine bu dönemde peş peşe pek çok Grammy kazanmayı başaran Franklin, ‘En İyi Kadın Vokal’ ve ‘En İyi R&B Sanatçısı’ gibi dallardaki ödülleri domine etti. Müzik kariyerinde pek çok başarı kazanan müzisyen, 20’nci Grammy ödülünü 2008’deki 50’nci Grammy Ödülleri’nde aldı. Franklin 17’si ‘ana kategori’, 3’ü ‘özel kategori’ olmak üzere toplam 20 kez Grammy ödülüne layık görüldü.

Franklin’in sesi ‘güçlü bir mezzo soprano’ olarak tanımlanırken, aynı zamanda vokal esnekliği, kulağı ve yorumu da övgü topluyor. İmajı ise her zaman tartışmalara açık oldu. Sık sık imajını değiştiren ve yenileyen Franklin, özellikle vizon kürk, kabarık saçlar ve kuş tüyleriyle kaplı abartılı kıyafetleriyle hafızalara kazındı.