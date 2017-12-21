T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Aret Vartanyan Paşakapısı Cezaevi'nde kitaplarını imzaladı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye genelinde 45 cezaevine 46 bin kitap ileten Herkese Kitap Vakfı’nın düzenlediği “Cezaevi Yazar Sohbeti” Paşakapısı Cezaevinde gerçekleştirildi

21 Aralık 2017 20:24

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye genelinde 45 cezaevine 46 bin kitap ileten Herkese Kitap Vakfı’nın düzenlediği “Cezaevi Yazar Sohbeti” Paşakapısı Cezaevinde gerçekleştirildi.
“Herkese Her Yerde Kitap Okutmak” için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, yazar Aret Vartanyan’ı Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumunca hazırlanan program çerçevesinde kurum konferans salonunda ağarladı.
Yazar Vartanyan tutuklu ve hükümlülerle sohbet etti, soruları cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı.
Aret Varatanyan, “Paşakapısı Cezaevinde, kitaplarımı imzalamak beni heyecanlandırdı” dedi.
Konuşmasında, “özgürlük” ile “serbestliğin” farklı kavramlar olduğunun altını çizen Vartanyan, “Yaşamın her anında bize getirdiklerini artıya nasıl dönüştürebileceğimize bakmak zorundayız” dedi.
Geçmişe değil geleceğe odaklanarak hayata yeniden başlamanın önemine dikkat çeken Vartanyan, tutuklularla bu yöndeki önerilerini paylaştı.
Vakfın Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Bugüne kadar 45 Cezaevine yaklaşık 46 bin kitap gönderdik. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler kitap okusun diye tüm cezaevlerine kitap desteği vermeye devam edeceğiz. Cezaevlerinde yaptığımız yazar sohbetlerinin de sayısını arttıracağız” dedi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHATürkiyeHerkese Kitap VakfınınYazar Sohbeti” Paşakapısı CezaevindeHer Yerde Kitap Okutmak”Herkese Kitap VakfıAret Vartanyanı Paşakapısı CezaKurumuncaYazar VartanyanAret VaratanyanCezaevindeKonuşmasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24