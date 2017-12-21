Aret Vartanyan Paşakapısı Cezaevi'nde kitaplarını imzaladı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye genelinde 45 cezaevine 46 bin kitap ileten Herkese Kitap Vakfı’nın düzenlediği “Cezaevi Yazar Sohbeti” Paşakapısı Cezaevinde gerçekleştirildi.

“Herkese Her Yerde Kitap Okutmak” için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, yazar Aret Vartanyan’ı Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumunca hazırlanan program çerçevesinde kurum konferans salonunda ağarladı.

Yazar Vartanyan tutuklu ve hükümlülerle sohbet etti, soruları cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı.

Aret Varatanyan, “Paşakapısı Cezaevinde, kitaplarımı imzalamak beni heyecanlandırdı” dedi.

Konuşmasında, “özgürlük” ile “serbestliğin” farklı kavramlar olduğunun altını çizen Vartanyan, “Yaşamın her anında bize getirdiklerini artıya nasıl dönüştürebileceğimize bakmak zorundayız” dedi.

Geçmişe değil geleceğe odaklanarak hayata yeniden başlamanın önemine dikkat çeken Vartanyan, tutuklularla bu yöndeki önerilerini paylaştı.

Vakfın Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Bugüne kadar 45 Cezaevine yaklaşık 46 bin kitap gönderdik. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler kitap okusun diye tüm cezaevlerine kitap desteği vermeye devam edeceğiz. Cezaevlerinde yaptığımız yazar sohbetlerinin de sayısını arttıracağız” dedi. (Fotoğraflı)