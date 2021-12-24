AREA Araştırma Başkanı Karan: Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik eleştirilerinin ardından CHP oyları yükselişte

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi”nden yola çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

“Aralık ayı gündemine ülke ekonomisinin durumu damgasını vurmuştur. Döviz kurlarındaki hareketlilik, yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlik ve iktidar tarafından sunulan yeni ekonomik program muhalefetin sert eleştirileri ile karşılanmıştır” diyen Karan, “Ekonomi ve işsizliğin Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ortaya çıktığını söyleyen Karan, üçüncü sırada da eğitim sistemi/eğitimsizlik geldiğini kaydetti.

Karan’ın değerlendirmeleri şöyle:

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi “Başarısız” bulunmaktadır. Seçmenin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e desteği artarak devam etmektedir.

*İyi Parti yüzde 15,8 oy oranı ile ülkenin en büyük 3. partisi konumundadır.

*DEVA Partisi yüzde 4,0 oy oranı ile beş büyük partinin ardından gelmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığında Sn. Ali Babacan’ın ekonomi politikaları seçmen tarafından merakla takip edilmekte ve bu durum DEVA Partisi’nin yeni kurulan diğer partilerden ayrışmasına olanak tanımaktadır.

*Nisan ve Kasım ayları DEVA Partisi’nin yıllık genel oy trendlerinde pik yaptığı aylar olarak dikkat çekmektedir. Nisan ayında “128 Milyar Dolar” ve Kasım ayında ülkenin ekonomik durumu (Döviz kurları, enflasyon) ile ilgili partinin aldığı pozisyon, genel trenddeki bu yukarı yönlü hareketi açıklamaktadır.

*CHP oylarının özellikle Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik eleştirilerinin ardından yükselişte olduğu görülmektedir.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan’ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - AREA Araştırma: AKP ve MHP'de düşüş, İyi Parti'de yükseliş