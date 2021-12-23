AREA Araştırma: AKP ve MHP'de düşüş, İyi Parti'de yükseliş
23 Aralık 2021 15:14
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AREA Araştırma'nın 2021 yılı seçmen anketleri sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'de 4 puan düşüş, İYİ Parti'de aynı oranda yükseliş yaşandı.
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AREA Araştırma “Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları–2021 Genel Değerlendirmesi” sonuçlarını açıkladı. Ocak-Aralık 2021 tarihlerinde her ayın son haftasında yapılan toplam 12 araştırmanın trend raporunda siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ile ilgili kanaatler ve seçmenin politik tercihleri konu edildi.
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AKP ile CHP'nin arasındaki farkın kapandığı görülürken, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni olumsuz bulan seçmen oranı yıl başında yüzde 54.2 iken yıl sonunda 65.3'e çıktı.
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Yılbaşında ekonomi politikalarından memnun olmayanların oranı yüzde 76.8'ken yıl içinde 64.2'ye kadar düştü. Yıl sonu 75.7'ye yükseldi.