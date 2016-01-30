Arda'nın Barcelona'da 7 numarayı seçmesinin nedeni Süleyman Seba çıktı

Barcelona'da sergilediği performansla beğeni toplayan milli futbolcu Arda Turan'ın, 2014 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da futbolculuk döneminde 7 numaralı formayı giymesi nedeniyle bu sırt numarasını seçtiği ortaya çıktı.

Posta Gazetesi'nden Candaş Tolga Işık'ın, 'Arda'nın 7 numarasının sırrı' başlıklı yazısı şöyle:

"İspanya’da bugün nefesler tutuldu. Herkes Barcelona-Atletico Madrid maçını bekliyor. Gururumuz Arda Turan’ın yeni takımı Barcelona’da eski takımı Atletico Madrid’i misafir edeceğini konuşuyor.

Arda geçen hafta soğuk algınlığı geçirmiş. O yüzden ‘Kral Kupası’ maçında oynamadı. Bugün muhtemelen ilk 11’de olacak. Oynasın ya da oynamasın bugün sokaklarda konuştuğum taraftarlar, kulüpteki hava ve İspanyol basınının bakış açısı gösteriyor ki; Arda Turan adını Barcelona tarihine altın harflerle yazdıracak.

Arda, profesyonel futbol hayatı boyunca 10 numaralı formayı giydi, böyle tanındı, böyle bilindi. Gel gör ki; Barcelona’da 10 numara dünyanın en iyi futbolcusu Arjantinli Lionel Messi’nin olunca Arda’nın yeni bir sırt numarası seçmesi gerekti. Arda 7 numarayı seçti. 7 numaralı Arda, Barcelona’da 10 numara işler yapacak. Bu arada yeni sırt numarasının sırrı ise hem duygusal hem de çok anlamlı.

Arda, Atletico Madrid’de oynadığı dönemde Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in düğünü için 1 günlüğüne İstanbul’a gelir. O sırada Fatih Hoca’nın büyük kızı Merve de hastanede yatmaktadır. Arda, Madrid’e dönmeden Merve Terim’i de görmek ister ve havaalanına gitmeden Amerikan Hastanesi’ne uğrar. Öğrenir ki; Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve başkanı Süleyman Seba da aynı hastanede yatmaktadır. Arda, Seba’nın kaldığı odanın kapısını çalar ve girer içeri... Seba ve Arda arasında çok duygusal anlar yaşanır. Süleyman Seba, Arda’ya “Hastaneye yatmadan önce hep senin maçlarını seyrederdim. Gurur duyuyorum seninle... Ama sakın Türkiye’ye dönme evladım” diye nasihat verir. Arda, Süleyman Seba’nın elini öper ve Madrid’e döner. Bu ziyaretten birkaç ay sonra Süleyman Seba ölür. Arda o görüşmeyi hiç unutmaz. Ve gün gelir Barcelona’da Arda’ya “Yeni bir sırt numarası seç” denir. Arda o günü hatırlar ve Süleyman Seba’nın da futbolculuk öneminde taşıdığı sırt numarası olan 7’yi seçer.

Seba, sadece Beşiktaşlılar’ın değil, Fenerbahçeliler’in, Galatasaraylılar’ın, özetle bu ülkedeki herkesin önünde ceket iliklediği büyük bir adamdı. Onu kaybettik... Ama ne mutlu bize ki, bu ülkede hangi takımı tutarsa tutsun herkesin sevdiği, başarısı için dua ettiği bir “adam” daha var: Arda Turan.

Arda Turan, herkesin birbirini bir kaşık suda boğmaya hazır olduğu bu ülkede elimizde kalan son “ortak değerlerden” biri. Allah nazardan korusun, yolunu açık etsin."