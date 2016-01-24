Kadıköy'de Arda Turan tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren tribün lideri Sefa Kalya için Çaykur Rizespor maçında özel gösteri yaptı. Üst kattaki tribünde yer alan taraftarlar, ellerindeki siyah beyaz kartonlarla, "Sana söz" yazısı oluşturdu. Tribünlerin alt tarafına ise Sefa Kalya'nın fotoğrafının yanına, "Sonsuza Dek Seninleyiz" yazılı pankartlar açıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, Sefa Kalya'nın cenazesine gitmeyen Volkan Demirel'i ıslıklarken, cenazeye çelenk gönderen Barcelonalı Arda Turan için tezahüratta bulundu. Taraftarlar uzun süre, "Arda Turan oley" ve "Teşekkürler Arda Turan" diye tempo tuttu.

Tribünlerin diğer bölümlerinde "Bekle bizi gittiğin deplasmanda, unutulmayacaksın Sefa Kalya", "Sefa'nda bizim cefanda gitme Kalya'nımızda" ve "Mekanın cennet olsun Sefa abi" yazılı pankartlar açıldı.