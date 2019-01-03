Ardahan'da öğretmensiz ve gözetmensiz sınav

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da Yunus Emre Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, \'Onur Sistemi\' uygulamasıyla sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un gündeme getirdiği \'gözetimsiz sınav\' uygulaması, Ardahan\'daki okullarda da hayata geçmeye başladı. Kentte ilk olarak Yunus Emre Anadolu Lisesi\'nde \'öğretmensiz ve gözetimsiz sınav\' yapıldı. Öğrenciler, \'Onur Sistemi\' uygulaması ile sınavlara sınıflarda gözetmen ve öğretmen olmadan girdi. Sınav kağıtlarını dağıtan öğretmenin başarılar dileyerek sınıftan ayrılmasının ardından öğrenciler soruları cevaplamaya çalıştı.

Uygulama hakkında öğrencilere bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, \"Bakanlığımızın başlattığı uygulama ile gözetmensiz sınıflarda sınav yapıyoruz. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Önemli olan kişinin kendisini test etmesi, kendi bilgisini ortaya çıkarması. Bu nedenle ilk uygulamamızı Yunus Emre Anadolu Lisesi\'nde gerçekleştireceğiz\" dedi.

İlk kez öğretmensiz sınava giren öğrenciler ise \"Öğretmenlerimiz bize güveniyor, bizler de kendimize güveniyoruz. Bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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