Ardahan’da bulunan tabut hangi Rus generale ait?

Ardahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a (1823-1878) ait olabileceği düşünülüyor.

Tarihi bilgilere göre, Geyman'ın 13 Nisan'da 1878 yılında Kars'ta veba hastalığında dolayı hayatını kaybetti. O dönem Rus askeri tarihi bilgilerde Ardahan'ın Kars'a ait bir eyalet olarak görüldüğü biliniyor.

Tümgeneral Geyman, 1839 yılında orduda göreve başladı. Kafkasya'da askeri operasyonlara katıldı. Rusya tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak tanınan bir general.

Sputnik'in haberine göre Geyman, 1877-1878 yılında Rus-Türk savaşına general olarak katıldı. Ardahan kalesinin alınmasında gösterdiği kahramanlıktan dolayı Çarlık yönetimi tarafından altın ve pırlanta kaplamalı kılıç ve çok sayıda madalyalarla ödüllendirildi. Kars, Ardahan bölgesindeki çatışmalarda Muhtar Paşa ve İsmail Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerine karşı savaştı. Hastalandı ve 13 Nisan'da Kars'ta hayatını kaybetti.

Kars'ta toprağa verildiği iddia ediliyor

Rus tarihi bilgilerde nerde toprağa verdiği konusunda bilgi yok. Sadece bir Rus sitesinde Geyman ailesi hakkında yazılan bilgilerde Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın Kars'ta 1878 yılında toprağa verildiği yazılıyor. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde generalin adına bir köy ve bir dağ var: Geymanovskaya Kozak köyü (Kuban bölgesi) ve Geyman dağı (Tuapse bölgesinde). Geyman'ın yeğeni Aleksandr Geyman'ın da Rus ordusunda tümgeneral rütbesiyle görev yaptığı biliniyor. Torunu Vasili Geyman da, Sovyet tarihçi akademisyen olarak tanınan bir isim.