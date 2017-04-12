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15 Temmuz Darbe Girişimi

Haklarında yakalama kararı bulunan iki general tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan 15 Temmuz’da 2. Ordu Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Yıldırım, tutuklandı

12 Nisan 2017 01:23

Malatya'da, 15  Temmuz darbe girişimine ilişkin davada haklarında tutuklanmalarına yönelik  yakalama kararı çıkarılan ve Ankara'da gözaltına alınan dönemin 2. Ordu Kurmay  Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay  Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, tutuklandı. 

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 15 Temmuz  darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla  tahliye edilen Angun ile tutuksuz yargılanan Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik  yakalama emri çıkarılması kararının ardından, Ankara'da gözaltına alınan  şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Malatya 1. Ağır  Ceza Mahkemesine bağlanan sanıkların karar yüzlerine okunarak, tutuklandı. Sanıkların işlemlerinin ardından Malatya'ya getirileceği öğrenildi.

 

"Sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş

 

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında  Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla  tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması,  talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin  giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz  yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin  Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.

 

 

 

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