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Yaşam

Ardahan eski hükümet konağında yangın

02 Mayıs 2009 01:31

Ardahan eski hükümet konağında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaptan Paşa Mahallesi'nde boş olan eski hükümet konağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda binanın çatısında maddi zarar oluştu.

Eski hükümet konağının yakınındaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşların da evlerindeki hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştıkları gözlendi.

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