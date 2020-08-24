Ardahan Belediyesi'nde bazı personellerin Koronavirüs testi pozitif çıktı, belediye girişine sınırlama getirildi

Ardahan Belediyesi'nde bazı personellerin Covid - 19 testinin pozitif çıkması üzerine belediye girişine sınırlama getirildi.

Ardahan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yapılan testler sonucunda bazı çalışanların testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Çalışanlar ve vatandaşların sağlığı için belediye girişlerine sınırlandırma getirildiği belirtilen açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki belediyemizdeki bazı personellerimizin Covid - 19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için acil durum ve zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere kısıtlama getirilmiştir. Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.