Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünya evine girdi.

200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Türkmen, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da sevgilisine evlenme teklifi etmişti.

Melodi Elbirliler kimdir?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, moda ve makyaj videoları yayınlıyor. Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.