Arda Turan'ın Sinem Kobal'la barışma çabası devam ediyor

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan eski sevgilisi oyuncu Sinem Kobal’ın kalbini tekrar kazanmak için yeni yollar deniyor. Kobal'la barışmabilmek için önce annesini yollayan Arda Turan, bu sefer de kardeşini aracı yaptı.



Kısa bir süre önce Sinem Kobal-Arda Turan ikilisinin ayrıldığı haberleri magazin gündemine düşse de ünlü futbolcu, ‘Sarı Fırtınam’ dediği Kobal’ı yumuşatmak için çalışmaya devam ediyor. Barışmak için her fırsatta birilerini aracı koyan Arda Turan, annesi Yüksel Turan’dan sonra şimdi de kardeşi Okan Turan’ı, ikna etmesi için Sinem Kobal’a gönderdi. Ünlü futbolcunun kardeşi ile Sinem Kobal önceki akşam Etiler’de bulunan bir restoranda buluştu.