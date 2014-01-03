Arda Turan’dan Sinem Kobal atağı: Anne bizi barıştır

Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Turan’ın “Sarı fırtınam” dediği Sinem Kobal’la barışmak için annesini devreye soktuğu öne sürüldü.

Arda Turan, sayısız kez ayrılıp barıştığı nişanlısı Sinem Kobal’dan yine kopamadı. İddiaya göre ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir programda “Sarı fırtınam” diye söz ettiği eski nişanlısıyla barışmak için her yolu deniyor.

Turan, yakın dostlarının çabası yetersiz kalınca son çare olarak ailesini de devreye soktu. Anne Yüksel Turan, müstakbel gelinini oğluna dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Sinem Kobal cephesinden gelen haberler ise umut verici değil. Ünlü oyuncunun yakınları, Kobal’ın evliliğin yılan hikayesine dönmesinden sıkıldığını, bu kez çok kırıldığını ve Arda Turan’ın telefonlarına çıkmadığını söylüyor.