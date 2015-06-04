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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'la Instagram pozu

Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'la Marmaris'e tatile çıktı

04 Haziran 2015 12:16

İspanya'da futbol yaşantısını sürdüren Arda Turan adının aşk dedikodularına karıştığı Aslıhan Doğan'la çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Son günlerde sık sık bir araya gelen ikili bu kez Marmaris'e tatile çıktı. Birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşan çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Bazı takipçileri de Aslıhan'ın paylaşımının altına 'Artık aşklarını gizlemiyorlar. Aşk pozu bu' yorumunda bulundu.

Gelen yorumlar üzerine Arda Turan, paylaşımıyla 'Her şey yolunda' mesajı verdi.

Arda Turan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar şöyle:

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