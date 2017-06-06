"Arda Turan yaptığını marifetmiş gibi savundu, Fatih Terim'in de o koltukta bulunmaması gerekir"

Spor yorumcuları gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın basın toplantısındaki tavrını eleştirdi. Fanatik gazetesi yazarı TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar "Yaptığını bir marifetmiş gibi savundu" derken NTVSpor yorumcusu Serdar Ali Çelikler "Bu işin bir ayağı da Fatih Terim'dir. Onun da o koltukta bulunmaması gerekir" ifadesini kullandı.

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen de gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı "Arda aslanlar gibi konuştu; gazeteciler de kendilerine gelecek" sözleriyle savundu

Cem Dizdar'ın Arda Turan'ın basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin söyledikleri şöyle:

"Özel bir sporcu olduğu açık. Bazı özel sporcuların, insanlıkların bu özelliklerini kabalıklar için kullandığına sık sık şahit oluyoruz. Şaşırmadım. Bu üslubu takınacağını tahmin ediyordum. Hayırlısı olsun. Küçük Galatasaraylı Arda Turan fotoğrafını paylaşacağına büyük Barcelonalı Arda Turan’ı koysaydı daha iyi olurdu. Küçük Arda Turan böyle şeyler yapmaz, bizi hayal kırıklığına uğratmazdı.

Bu tür üsluplar takınan, kendinden büyük insanlara saldırıda bulunan, küfür eden, küfürün adresini değiştirerek, küfretmek istediği insanları gizli özne haline getirerek

Onu belki özel yerlerde de görebiliriz. Arda Turan da Emre Belözoğlu da futbolun içinde kalacaktır. Onlara bu büyük alanları sağlayan bir kültür var. Onlar, o büyük alanları sağlayan kültürün gücüyle her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar."

Serdar Ali Çelikler'in Arda Turan'ın basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin söyledikleri şöyle:

"Arda da bu açıklamayı yapmış ama yetmez. Bu işin bir ayağı da Fatih Terim’dir. Onun da daha fazla Teknik Direktör olarak o koltukta bulunmaması gerektiğini düşünüyorum.

Hata yaptım ve bedelini ödedim demesinin dışında başka hiçbir şeyine katılmıyorum. Fatih Terim’den de en kısa sürede bu şekilde bir açıklama bekliyorum, umuyorum.

Arda bir de çıkıp demesin ki böyle dedim ama böyledir. Kusurumuz vardı, yanlış davrandım, hocaya yanlış davrandım ama kalkıp prim konuşmadık desin. Bunları da hocanın ekibi yaydı, siz de buna inandınız deseydi.

Güç sarhoşlukları var. Ne yazık ki iyi bir çocuk, iyi bir karakter ve çok iyi bir sporcu olduğunu düşündüğüm Arda Turan’ın kariyerinin bu şekilde bitmesine üzülüyorum. ,

Milli Takım’ı bırakması doğru karardır. Tek başına yetmez, Fatih Terim’in, bu işin diğer ayağı olan Fatih Terim’in de bırakması gerekir."

Rıdvan Dilmen: Arda aslanlar gibi konuştu; gazeteciler de kendilerine gelecek