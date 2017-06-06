Rıdvan Dilmen: Arda aslanlar gibi konuştu; gazeteciler de kendilerine gelecek

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı "Arda aslanlar gibi konuştu; gazeteciler de kendilerine gelecek" sözleriyle savundu.

"Milli Takım uçağında gazeteci olmamalıdır" görüşünü de dile getiren Dilmen "Ne işi var gazetecinin Milli Takım’ın uçağında? Gazeteciler Milli Takım kafilesiyle gidemez. Sen o Milli Takım kaptanına sabah akşam hakaret eden bir adamı oraya oturtursan, yaptığı doğru demiyorum, yaptığı hatadır. " şeklinde konuştu.

Dilmen'in NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

Bu, bugünkü olay değil. Şunun altını çizeyim, Arda Turan da olsanız, dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız yaşça büyük bir insana böyle davranamazsınız. Ben Arda Turan adına, Bilal Meşe Ağabeyimizden özür dilerim. Yazdığı yazılara ben de baktım, Avrupa Şampiyonası döneminde yazdığı yazılar.

Gazeteciler de kendilerine gelecek. Arda Turan bıraktı, bütün Türkiye rahatladı. Spor adamı olarak üzgünüm. Bir gazeteciye davranışından dolayı, Milli Takım Teknik Direktörü tarafından doğru bir şekilde yolları ayrıldı. Volkan Babacan’ı ne yapacağız? O da orada. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra bugünün gelişi belliydi.

Arşivlerden bakabilirler. Arda Turan Milli Takım’a döndüğünde Fatih Hoca, “Oynattım ama içime sinmedi” demişti. Ya Arda, ya Hoca ya hep beraber bırakmalılar demiştim. Bütün medya müdürleri ve gazeteciler sabah akşam Arda’ya hakaret, hakaret, hakaret… Yuttu bunları. Cevap vermesi gerektiğini düşünmüştü. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesine sabah akşam hakaret ederseniz, iftira atarsanız.

Arda aslan gibi konuştu, 27-28 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne işi var gazetecinin Milli Takım’ın uçağında? Gazeteciler Milli Takım kafilesiyle gidemez. Sen o Milli Takım kaptanına sabah akşam hakaret eden bir adamı oraya oturtursan, yaptığı doğru demiyorum, yaptığı hatadır.

Sonuçta bunların hepsi genç insanlar. Biz de böyle hatalar yaptık. Bazen de gazeteciler olarak kendimize sormamız lazım. Niye Volkan Babacan orada?

Volkan orada olsun. Bireysel problemim yok, sevip beğenirim. O oynuyorsa, ki oynamalı, faturayı Arda’ya çıkardınız. Bu çocuğun günahı, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en popüler oyuncusu olması. Arda’nın da hataları vardır ama futbolculuğundan çok adamlığıyla benim gözümde kahramandır.

Arda adına ben özür diliyorum, keşke Arda da özür dilese. Bilal Meşe ve o tür adamların gazeteciliklerinden dolayı değil, yapmasınlar gazetecilik. Taşeronluk yapıyorlar. Bana da iftira attılar. Ne oldu? İşinde gücünde oldu. Olan benim sağlığıma oldu. Ben dışarı vuramadım kalp krizi geçirdim. Mehmet Ayan’a soruyorum, Arda’ya yazdığın kadar Volkan’a yazdın mı? Arda benim babamın oğlu değil. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir. Bu işi buraya getirenler de sorumludur. Bir kadroya alırlar, almazlar, federasyon git der, geri gel der…

İnşallah Barcelona’da devam eder. Bu çocuk dünyada milyarlarca insana bu ülkeyi tanıttı. Bu demek değil ki yaptıklarının gerekçesi olabilir. Ülkeyi yönetenler ne yapacak? Binlerce problem var. Burak, Selçuk, Caner, Volkan, Gökhan hepsi orada. Volkan Demirel de olsun. Anasına avradına küfür ettiler, bir anda kestiler Volkan’ı.

Gazetecinin uçakta ne işi var? Milli Takım kafilesinde ne işi var? Oyuncunun özelidir orası. Günümüzde herkes özel uçakla gidiyor, orası ayrıdır. Yazıya baktım, bayağı bir hakaret etmiş. Aylardır çocuğa hakaret ediyorlar.

Arda Milli Takım’da tekrar oynayacak, oynamalı. "