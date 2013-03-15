Arda Turan ve Sinem Kobal çiftinin düğünleri ertelendi

Atletico Madrid'li futbolcu Arda Turan ile oyuncu Sinem Kobal'ın 15 Haziran'da yapılması planlanan düğünleri ertelendi.

Geçtiğimiz aralık ayında aile arasında nişan yüzüklerini takan çift, haziran olarak belirledikleri düğün tarihini iki ay erteleme kararı aldı. hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, taraflar düğünün ağustos ayına bırakılmasının ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İkili, Çırağan Sarayı'nda nikah şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacağı düğünleri ile ilgili 'Başbakan’a saygımızdan ötürü düğünde alkol servisi yapılmayacak' açıklamasında bulunarak dikkat çekmişti.