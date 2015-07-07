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Spor

Arda Turan ocak ayına kadar Galatasaray'a kiralanabilir

Arda Turan, Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ocak ayına kadar Katalan ekibinde forma giyemeyecek

07 Temmuz 2015 15:06

41 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın akıbeti merak ediliyor. Ocak ayına kadar transfer yasağı bulunan Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla ilgili iki farklı düşüncesi var. Barcelonalı yöneticiler, Arda'yı ya B takımında oynatmayı ya da başka bir takıma kiralamayı planlıyor.

Barcelona yönetimi, oyuncuyu kiralamaya karar verirse yıldız futbolcunun gelecek sezonun devre arasına kadar Galatasaray forması giyme ihtimali oldukça yüksek.

 

Kim istemez ki?

 

Bu arada Galatasaray yöneticisi Cüneyt Tanman bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde, “Arda Turan’ı kim istemez” ifadesini kullanmıştı.

 

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