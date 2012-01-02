T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arda Turan lig bitiminde evlenecek

Futbolcu Arda Turan ile oyuncu sevgilisi Sinem Kobal planladıkları nikah tarihini açıkladı

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Futbolcu Arda Turan ile oyuncu sevgilisi Sinem Kobal planladıkları nikah tarihini açıkladı.

Sinem Kobal ve Arda Turan’ın bir davette karşılaştıkları nişanlı çift Ata Demirer ve Özge Borak’la evlilik konusunda uzun bir sohbet etti.

Uzun süredir beraber olan Kobal ve Turan, Ata Demirer’in kendilerine espriyle karışık verdiği nasihatlerle geleceğe yönelik planlarını açıkladılar.


Ligin bitmesini bekliyor

ntvmsnbc'nin haberine göre; Atletico Madrid’de oynayan sevgilisini görmek için İspanya-Türkiye arasında mekik dokuyan Sinem Kobal, evlilik konusu çevresinde dönen sohbet üzerine, lig bitiminde ilişkilerini nikah masasında noktalamak ve beyaz gelinlik giymek istediğini dile getirdi.

Sohbetin sonunda Ata Demirer ve Özge Borak çifti, yazın gerçekleşecek olan düğünlerine ikiliyi de davet etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24