Arda Turan lig bitiminde evlenecek



T24 - Futbolcu Arda Turan ile oyuncu sevgilisi Sinem Kobal planladıkları nikah tarihini açıkladı.

Sinem Kobal ve Arda Turan’ın bir davette karşılaştıkları nişanlı çift Ata Demirer ve Özge Borak’la evlilik konusunda uzun bir sohbet etti.



Uzun süredir beraber olan Kobal ve Turan, Ata Demirer’in kendilerine espriyle karışık verdiği nasihatlerle geleceğe yönelik planlarını açıkladılar.





Ligin bitmesini bekliyor



ntvmsnbc'nin haberine göre; Atletico Madrid’de oynayan sevgilisini görmek için İspanya-Türkiye arasında mekik dokuyan Sinem Kobal, evlilik konusu çevresinde dönen sohbet üzerine, lig bitiminde ilişkilerini nikah masasında noktalamak ve beyaz gelinlik giymek istediğini dile getirdi.



Sohbetin sonunda Ata Demirer ve Özge Borak çifti, yazın gerçekleşecek olan düğünlerine ikiliyi de davet etti.



