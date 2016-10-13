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Spor

Arda Turan ev fiyatına saat aldı!

Arda Turan, 1 milyon Euro'luk saat koleksiyonu bulunuyor

13 Ekim 2016 12:40

Saat tutkusuyla bilinen Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Patek Philippe'in 5130P Mecca saati için 140 bin dolar (430 bin TL) ödedi.

Arda Turan saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 1 milyon Euro'luk koleksiyonu olan yıldız futbolcu yeni saati için paraya kıydı.

amkspor'un haberine göre; Arda, dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe’in 5130P Mecca modelinden satın aldı.

Yıldız futbolcunun koleksiyonu, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet gibi dünyanın en pahalı markalarından oluşuyor.

Arda Turan’ın geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Aslıhan Doğan’a da 11 bin 600 Euro'ya (40 bin lira) pırlantalı Rolex Datejust Jubilee marka saat aldığı iddia edilmişti.

Arda’nın saat tutkusu dışında parasını gayrimenkule ve e-ticarete yatırdığı biliniyor. 

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