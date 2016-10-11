Arda Turan 4.5 milyon TL'ye rezidans aldı

Atletico Madrid takımından Barcelona'ya geçen yıl 41 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan, sezonluk 8 milyon Euro'ya imza atmıştı. Ünlü futbolcunun yıllık reklam geliri 6 milyon Euro'yu aştı.

ntv'nin haberine göre; 29 yaşındaki milli yıldız; Bayrampaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece'den sonra Levent'te rezidans aldı. Ünlü futbolcu, lüks daire için 4.5 milyon lira ödedi.

En çok kazanan Türk futbolcuların başında gelen Turan, anne-babası rahat etsin diye Büyükçekmece'de villa almıştı.



"Ailem Bayrampaşa'dan başka yerde rahat edemez" diyen Turan'ın doğup büyüdüğü semtte arazi satın aldığı ve iki blokluk bir site inşaatına başlandığı biliniyor.