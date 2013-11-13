Arda Turan: Basın yüzünden İspanya’ya kaçtım; yine kurtulamadım

Milli Takım’ın Kuzey İrlanda ve Belarus maçları için İspanya’dan gelen Arda Turan önceki akşam İstanbul turuna çıktı. Nişanlısı Sinem Kobal’la aralık ayındaki düğünlerini erteledikleri haberlerine sitem eden Turan, “7 aydır nişanlıyız. Basın bize 3 defa evlilik tarihi verdi. Daha sonra yine 3 defa bu tarihi erteledi. Bu haberler yüzünden hem biz hem de sevdiklerimiz yıpranıyor. Türkiye’den İspanya’ya bu yüzden kaçtım ama kurtulamadım. Yeter artık” diyerek isyan etti. Turan, evlilik tarihlerinin henüz belli olmadığını da açıkladı.

Pazar günü oynanan derbide Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye yenilmesine üzülen Turan, “Çok üzüldüm. Sonuçta ben Galatasaraylıyım” dedi.