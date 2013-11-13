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Arda Turan: Basın yüzünden İspanya’ya kaçtım; yine kurtulamadım

Arda Turan: Basın 3 kez evlenme tarihi verdi, üç defa bu tarihi erteledi. Evlilik tarihimiz henüz belli değil

13 Kasım 2013 10:05

Milli Takım’ın Kuzey İrlanda ve Belarus maçları için İspanya’dan gelen Arda Turan önceki akşam İstanbul turuna çıktı. Nişanlısı Sinem Kobal’la aralık ayındaki düğünlerini erteledikleri haberlerine sitem eden Turan, “7 aydır nişanlıyız. Basın bize 3 defa evlilik tarihi verdi. Daha sonra yine 3 defa bu tarihi erteledi. Bu haberler yüzünden hem biz hem de sevdiklerimiz  yıpranıyor. Türkiye’den İspanya’ya bu yüzden kaçtım ama kurtulamadım. Yeter artık” diyerek isyan etti. Turan, evlilik tarihlerinin henüz belli olmadığını da açıkladı.

Pazar günü oynanan derbide Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye yenilmesine üzülen Turan, “Çok üzüldüm. Sonuçta ben Galatasaraylıyım” dedi.

 

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