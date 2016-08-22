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Spor

Arda Turan, Avrupa'da haftanın 11'inde

Arda iki maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı

22 Ağustos 2016 18:56

Barcelona'daki ikinci sezonuna formda giren Arda Turan, La Liga'nın ilk haftasına gösterdiği performansla göz doldurdu.

Yaz tatilinin ardından Avrupa'da futbol heyecanı son hızıyla başladı. Süper Lig, Serie A ve La Liga geçtğimiz hafta sonu yeni sezona ''merhaba'' derken, İngiltere Premier Ligi ve Fransa Ligue 1'de ikinci hafta geride kaldı.

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona sahasında Real Betis'i 6-2 gibi sansayonel bir sonuçla yenerken, geceyi 1 gol ve 1 asistle kapatan Arda Turan gecenin yıldızlarından biriydi. İspanya Süper Kupası'nda Sevilla'ya karşı oynadığı iki maçta 2 gol ve 1 asist üreten 29 yaşındaki hücum oyuncusu, lige de hızlı başlayarak Katalan ekibinde kalıcı olağacağını ispatladı.

Eurosport'taki habere göre, Avrupa'nın 5 büyük liginde ''Opta'' verileriyle hazırlanan ''Haftanın 11'i''nde Barcelona'dan takım arkadaşları Messi ve Sergi Roberto'yla birlikte yer alan Arda Turan, sezona yaptığı formda başlangıcı taçlandırmış oldu.

İşte geride kalan haftada Avrupa'nın beş büyük büyük liginde parlayan futbolculardan oluşan 11:

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