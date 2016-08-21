Arda açılışı yaptı, Barcelona lige fırtına gibi girdi: 6-2

La Liga'nın ilk haftasında Real Betis'i konuk eden son şampiyon Barcelona, Arda Turan'nın da bir gol attığı mücadelede sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Luis Enrique yönetiminde geçen sezonu lig şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası'nı kazanarak tamamlayan Barcelona yeni sezona fırtına gibi girdi.

Sevilla'yı iki maçta da yenerek İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Katalanlar, La Liga'nın ilk haftasında Real Betis'i etkili bir oyunla 6-2 yenerek lige harika bir başlangıç yaptı.

Eurosport'taki habere göre, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Arda Turan, oynadığı üç resmi maçta 3 gol, 2 asist yaparak Barcelona'da kalıcı olacağını ispatladı. 29 yaşındaki milli futbolcu, Real Betis karşısında takımının ilk golünü attı ve Barcelona'nın La Liga'daki ilk golünü atan isim oldu.

Maçın özeti

Camp Nou'da oynanan maça Barcelona hızlı başladı. Jordi Alba'nın ceza sahasının solundan verdiği pası ağlara yollayan Arda Turan 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Barcelona'nın üstünlüğü uzun sürmedi. Real Betis'in kazandığı serbest vuruşta topu Raul Bravo'nun solunda ağlara gönderen Ruben Castro şık bir golle skoru eşitledi: 1-1

Oyundaki hakimiyetini artıran Barcelona 37. dakikada Messi, 42. dakikada Luis Suarez'in golleriyle 3-1 öne geçti ve soyunma odasına rahat gitti.

İkinci yarıya bıraktığı yerden devam eden ev sahibi. 56. dakikada Luis Suarez ile 4-1 öne geçti. Bu golden sadece 1 dakika sonra Arda Turan'ın asisten topu ağlara yollayan isim Lionel Messi oldu.

Camp Nou'da sezonun ilk üçlemesini yapana isimse Luis Suarez oldu. 82. dakikada serbest vuruştan şık bir gol atan Uruguaylı forvet skoru 6-1'e getirdi. Maçta kapanışı yapan isimse Ruben Castro oldu. Real Betis'in İspanyol orta sahası 84. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi: 6-2