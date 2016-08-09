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Spor

Çocuklar imza vermeyen Arda Turan'ın aracını yumrukladı

İspanyol medyası çocuklara imza vermeyen Arda'nın hareketini "üzücü" olarak yorumladı

09 Ağustos 2016 18:51

Barcelona'nın Sant Joan Despi'deki tesislerinde dün yaptığı antrenmanın ardından çıkış kapısında futbolcuları bekleyen küçük yaşlardaki bir grup taraftar, arabasını durdurmayıp penceresini açmayan ve kendilerine imza vermeyip fotoğraf çektirmeyen Arda Turan'a tepki gösterdi. 

"Arda" diye bağıran bazı çocuklar, Türk futbolcunun arabasıyla yoluna devam etmesi üzerine sinirlenip arabanın camlarına vurarak, hakaret içeren sloganlar attı.

 

Eurosport'un haberine göre, olayı görüntüleyen İspanyol televizyonu Cuatro; Iniesta, Munir, Umtiti gibi diğer Barcelonalı futbolcuların küçük hayranlarını kırmayıp arabalarını durdurduğunu vurgulayıp, Arda'nın tavrını "üzücü" olarak yorumladı.

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