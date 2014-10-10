Arda Turan, Atletico Madrid'den ayrılıyor

Türkiye'de forma giyen birçok ünlü futbolcunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut, Arda Turan'ın sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı.

Ahmet Bulut, Fanatik gazetesine verdiği röportajda; Emre Belözoğlu'nun Newcastle United'a gitmesinin hata olduğunu Avrupa'dan teklifler almasına karşın Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi.

Ahmet Bulut'un Fanatik gazetesinde yer alan röportajı şöyle:

'Arda bu sezon sonunda transfer yapmalı'

- Arda Turan’ın kariyer planlaması nedir?

Arda’yı Atletico Madrid’e bonusları dahil 15 milyon Euro’ya transfer ettim. Bu bir Türkiye rekoru. Bildiğin gibi geçen sezon içinde de kontratını yeniledik 4 sene daha ve İspanya’daki sistem gereği federasyona bonservis belirttiler ki bu rakam 41 milyon Euro! Şu an Arda, Atletico’nun en çok kazanan ve en değerli futbolcusu. Ayrıca ilk 11 oyuncusu. Biz burada yeterince farkında değiliz, Arda gerçekten çok başarılı ve bunu çalışarak, kendini geliştirerek, alınteriyle sağladı.



Tabii başarılı oldukça da başka takımlardan teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak biz birlikte karar vererek Arda’nın sezon sonuna kadar Atletico’da kalacağını önceden söylemiştik. Örneğin Manchester United ciddi olarak ilgilenmişti Arda ile Moyes zamanında. Türkiye’den de teklifler aldık ancak bizim Arda için çizdiğimiz kariyer planında transfer yoktu. Bu sezon sonunda yani 28 yaşında bir transfer yapmalı diye düşünüyoruz. Bu transfer de olacaksa Avrupa’nın ilk 8 takımından birine olmalı. Aksi takdirde yapmayız.

'Emre'nin İngiltere'ye gitmesi hataydı'

- Peki Emre Belözoğlu’nun kariyer planlaması nasıldı?



Emre çok genç yaşta İnter’e transfer oldu ve kontratı 5 senelikti. Baştan ilk sene çok oynatmayacaklarını belirtmişlerdi. Oyuna sonradan girerek de olsa 20 maç oynadı. İkinci senesinde artık ilk 11 çıkmaya başlamıştı. Emre kendisi İnter’den ayrılmak istedi ve Newcastle’a gitti. Bunu o zaman da kendisine söyledim, bu transfer hataydı. Sonrasında istese Avrupa’da kalırdı ama o Fenerbahçe’yi tercih etti.



Ama Emre dünya futbolunda ismi bilinen iyi bir oyuncu. 32 yaşında Atletico’ya transfer oldu. Bu sezon başı 34 yaşında iken yine yurt dışından hatırı sayılır teklifler aldık Emre için. Fenerbahçe’de 1 senelik daha kontratı var. Süre sonunda tekrar bakacağız.

'Beşiktaş'tan alacağım var'

- Son dönemde Beşiktaş’ın yaptığı birçok transferde imzan var. Hatta Beşiktaş’tan 18 milyon TL alacaklı olduğun da söyleniyor. Doğru mu bu?



Çok abartı bir rakam. Kabaca böyle bir alacak için 180 milyonluk transfer olması gerek. Ancak alacaklı olduğum doğru. Bu 4 senede oluşan bir alacak, tam rakamı şu an bilemiyorum ama 5-6 milyon TL’yi geçmez. Benim getirdiklerimden bir Queresma için 7.3 milyon Euro bonservis ödendi. Hilbert, Simao, Guti bedava, Ernst 2.3 milyon, Cenk Gönen 1 milyon, Veli Kavlak 700 bin Euro... Fernandes önce bedava kiralık geldi sonra 2 milyon Euro’ya bonservisini aldım. Bakın herkes Beşiktaş’ı icraya verdi ama ben vermedim. Hâlâ çalışıyorum onlarla ama alacağım onu biliyorum, emeğim var orada. En son Demba Ba’yı ve Atletico Madrid ile Fiorentina’nın istediği Gökhan’ı, oyuncunun da talebiyle Beşiktaş’a getirdim.

'Galatasaray'da 2 sene boyunca ilk 11 başlamadım'

- Peki şimdi hiç diyor musun, “Benim menajerim Ahmet Bulut olsa, her şey farklı olurdu” diye?

Biliyorsunuz menajerliğim çok iyi ama kaleciliğim kısıtlıydı. Düşün, 2 sene Galatasaray’da oynadım bir defa ilk 11 başlamadım. Kesemediğim kaleci de Hayrettin! Ama başarılıyım da 2 senede 250 defa çift kale maça çıktım bir defa sakatlanmadım. Zeytinburnu’nda bir sezonda 87 gol yedim. Ama geriye dönüp baktığımda maddi konularda farklı davranmamı sağlardım kendi menajerim olarak. Ama o dönem yönetici futbolcu ilişkisi ile yürüyordu işler. Sırt sıvazlayıp ‘imzala oğlum’ şeklinde.

'Bana bağlı 50 futbolcu var'

- TFF’den kontrol edince sana kayıtlı 11 futbolcu gözüküyor ama senin resmi sitende bu sayı 33. Oysa ki ben biliyorum daha da fazla. Tam rakam kaç ve bu farklılık neden?

Bana bağlı yaklaşık 50 futbolcu var. Rakam değişken çünkü bazıları ile güven üzerine dayalı bir ilişkimiz var resmi kontrat yok aramızda. Bazıları ile ise tek seferlik çalıştığımız oluyor.

- Peki sen mi futbolculara gidiyorsun yoksa onlar mı sana geliyor? Ayrıca isteyip de çalışamadığınız futbolcu var mı?



Genelde futbolcular bana geliyorlar. Yüzde 10’u falan geçmez benim gidip çalışmak istediğim futbolcu. Bugüne kadar da gittiğim her futbolcu ile çalıştım. Bir iki defa sadece daha önceden anlaşması olduğu için çalışamadığım futbolcu oldu, o kadar. Benim için en önemli noktalardan biri menajeri olan futbolcu ile görüşmemek. Ben bu saygıyı göstermeye çalışıyorum ama diğerleri yapıyor mu dersen bilemem. 14 senede benden ayrılmış futbolcu sayısı da 7’dir. Bu da gayet normaldir.