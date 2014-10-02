Arda Turan, Atletico Madrid'i zafere taşıdı

Atletico Madrid, Arda Turan'ın milli futbolcumuzun golüyle Juventus karşısında 3 puana uzanırken Arda, 7 maçtır kalesini gole kapayan Juve'nin bu geleneğini bozan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Atletico Madrid, Juventus’u Milli futbolcumuz Arda Turan’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

75’te Juanfran’ın sağdan ortasında Mandzukiç’in kafasından seken topu ceza sahası içerisinde dokunan Arda Turan, Atletico Madrid’i 1-0 üstünlüğe taşıdı. Yıldız oyuncu 89’da yerini Siqueira’ya bıraktı.

Bu sonuçla ikinci maçlar sonunda A Grubu’nda Atletico Madrid averajla ilk sırada yer alırken, gruptaki diğer üç takım Juventus, Malmö ve Olympiakos da aynı puanla haftayı kapattı.