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Spor

Arda Turan, Atletico Madrid'i zafere taşıdı

Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golü milli futbolcu Arda Turan'dan geldi

02 Ekim 2014 02:47

Atletico Madrid, Arda Turan'ın milli futbolcumuzun golüyle Juventus karşısında 3 puana uzanırken Arda, 7 maçtır kalesini gole kapayan Juve'nin bu geleneğini bozan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Atletico Madrid, Juventus’u Milli futbolcumuz Arda Turan’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

75’te Juanfran’ın sağdan ortasında Mandzukiç’in kafasından seken topu ceza sahası içerisinde dokunan Arda Turan, Atletico Madrid’i 1-0 üstünlüğe taşıdı. Yıldız oyuncu 89’da yerini Siqueira’ya bıraktı.

 Bu sonuçla ikinci maçlar sonunda A Grubu’nda Atletico Madrid averajla ilk sırada yer alırken, gruptaki diğer üç takım Juventus, Malmö ve Olympiakos da aynı puanla haftayı kapattı.

 

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