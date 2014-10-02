Arda Turan: Türkiye olarak büyük futbolculardan kurulu bir takım değiliz

İspanya'ın Atletico Madrid takımında oynayan milli oyuncu Arda Turan, Türkiye Milli Takımı için "İtiraf etmek gerekirse milli takım olarak iyi bir yerde değiliz. Haddimizi bilmemiz lazım, önce kendimizi bilip daha kontrollü olmalıyız. Milli Takım olarak kendim de dahil, çok büyük futbolculardan kurulu bir takım değiliz,ayağımız yere daha sağlam basmalı" şeklinde konuştu.

AA'da Şenhan Boleni'nin haberine göre, Arda Turan şu an oynadığı Atletico Madrid için, "Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda averajlı ve lider durumdayız takımının geçen sezonki gibi finali hedefliyor" diyen Turan, "Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gidebileceğimize inanıyorum. Büyük hayalleri çok telaffuz etmeyen bir takımız çünkü bunu pek sevmiyoruz. Maç maç ilerlemek bizim mantalitemiz" ifadelerini kullandı.

'Atletico Madrid'de kalmak istiyorum'

Turan, Atletico Madrid'den ayrılmak istemediğini belirterek "Oturup düşündüğümde, bu takımdan gitmek için kendime geçerli bir sebep aradım ama yok. Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduk. Kimle oynarsak oynayalım, Atletico Madrid bu maçın favorisi değil veya bu maçı kazanamaz diyemez. Bu hale geldik. Atletico, dünyanın her yerinde her maçı kazanabilecek en özel takımlar arasına girdi" dedi.

Turan, "Belki topa çok fazla sahip olmuyoruz ya da göze çok hoş gelen hareketler yapmıyoruz ama kendimize ait bir sistemimiz, bir kültürümüz var ve bunu devam ettiriyoruz. Ben de bu takımın önemli bir parçasıyım. Madrid'de, Atletico Madrid ailesinde mutluyum. Buradan ayrılmam için bir sebep yok" diye konuştu.



'Büyük bir takım değiliz'

Arda Turan, "2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçında İzlanda karşısında aldığı farklı yenilgi nedeniyle üzüntüm devam ediyor. Türkiye 'nin oyuncu kalitesinin farkında olması gerektiğini belirten Turan, Bir defa haddimizi ve ne olduğumuzu bilmek lazım. Tabii ki bir kalitemiz var ama kendim de dahil, çok büyük futbolculardan kurulu bir takım değiliz" dedi.

Milli takımın gruptan çıkması için galibiyet serisi yakalaması gerektiğini diyen Turan, "Ayaklarımız yere çok basmıyor. Yani ne olduğumuzu bilmemiz lazım. Bundan sonrası için öncelikle galibiyet serilerine başlayıp, kendimize güvenimizi kazanmalıyız. Bunun için Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Arda Turan çöyle devam etti:

"Önce kendimizi bilir ve kontrol edersek, taraftarımızla Çek Cumhuriyeti karşısında iyi bir başlangıç yapabiliriz. İzlanda'ya kötü kaybettik ama deplasmanda kaybetme hakkınız vardır. Şimdi alınacak 27 puan var. Yani çok maç var. Sabırlı olmak lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız" dedi.