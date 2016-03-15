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Arda Turan, Aslıhan Doğan'la evlilik sorusuna ne yanıt verdi?

"Evde 10 kişi beraber yaşıyoruz"

15 Mart 2016 11:36

Barcelonalı yıldız  futbolcu Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'la evlilik planlanlarının olup olmadığı yönündeki soruya, . “Henüz öyle bir şey yok. Biz böyle mutluyuz” cevabını verdi. 

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Arda Turan, sohbet sırasında telefonuna gelen bir mesaj sonrası espirili bir dille Aslıhan Doğan'ı kastederek, “Kusura bakmayın içtima veriyoruz” dedi.

 

Neymar ve Daniel Alves'in "çok yakın arkadaşı" olduğunu söyleyen Arda, "Takım burada şehirden üstün. Burası turistten geçilmiyor. Burada mutluyum. Bize daha yakın sosyal bir şehir. Biz de sosyaliz, 10 kişi beraber yaşıyoruz burada.. Kardeşler, kuzenler, arkadaşlar... Evim şehrin dışında, havaalanı tarafına doğru. Şehre alışverişe ya da yemeğe iniyoruz" diye konuştu.

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