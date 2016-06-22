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Spor

Arda Turan: Annemi ağlatmasalar iyiydi, bazılarını affetmeyeceğim

Milli Takım kaptanı Arda Turan, hayatı boyunca kimseden para istemediğini söyledi

22 Haziran 2016 03:18

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhruriyeti'ni 2-0 yenen Milli Takım'da kaptan Arda Turan, basında hakkında çıkan haberleri işaret ederek, "Bazılarını affetmeyeceğim" diye konuştu.


İşte Arda Turan'ın açıklamaları: "Bizim için bu turnuvalarda olmak önemli. Futbolda kazanmak kaybetmek var ama insanların ailelerinden önemli değil. Biz ülkemiz için, formamız için mücadele ettik.

Hayatım boyunca eleştirildiğim için moralimi bozmadım. Bu zamana kadar ne paracı olduk ne de primci olduk. Hayatım boyunca kimseden para istemedim.

Annemi ağlatmasalardı iyiydi. Çok mutluyuz, kimseye kırgın değiliz ama bazılarını affetmeyeceğim. Şimdi yeri değil."

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arda turanmilli takımçek cumhuriyeti

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