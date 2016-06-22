Milli Takım EURO 2016'ya gollerle döndü, ikinci tur için beklemeye başladı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) D Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Milliler, ikinci tura çıkmak için, E ve F gruplarında oynanacak son maçları bekliyor.



İki takımın 11'leri

Türkiye: Volkan Babacan, İsmail Köybaşı, Hakan Balta, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Arda Turan, Ozan Tufan, Volkan Şen, Emre Mor, Burak Yılmaz

Çek Cumhuriyeti: Cech, Kaderabek, Hubnik, Sivok, Pudil, Pavelka, Plašil, Krejcí, Darida, Dockal, Necid

Canlı anlatım

Karşılaşma Çek Cumhuriyeti oyuncularının vuruşu ile başladı.

1. dakikada maçtaki ilk köşe vuruşunu Çek Cumhuriyeti kullandı.

5. dakikada sağ kanattan gelişen Çek Cumhuriyeti atağında Tomas Necid ceza sahasına girer girmez yerden pasını aktarıyor fakat Vladimir Darida topu kontrol edemiyor ve top oyun alanını terkediyor.

10. dakikada Arda Turan ile girdiği verkaç sonrasında sağ kanattaki boşlukta hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına ortalıyor. Topun gelişine Burak Yılmaz'ın yaptığı vuruşta top filelerle buluşuyor.

16. dakikada Borek Dockal'dan aldığı pas sonrasında Vladimir Darida ceza sahasına girmeden vuruyor ancak Hakan Balta'ya çarpan top kornere çıkıyor.

17. dakikada Ladislav Krejci'nin paslaşarak kullandığı kornerde Borek Dockal arka direğe ortalıyor. Ozan Tufana'a rağmen kafayı vuran Tomas Sivok'un vuruşunda top yan direkten dönüyor.

24. dakikada Borek Dockal, Jaroslav Plasil ve Pavel Kaderabek üçgeninde iyi paslaşan Çek Cumhuriyeti'nde topla son buluşan Pavel Kaderabek dar açıdan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Volkan Babacan köşeyi iyi kapatıyor ve topu kornere gönderiyor.

31. dakikada gönderilen topu Mehmet Topal karşılıyor. Dönen topu Ladislav Krejci kafayla içeri çeviriyor, arka direkte bomboş pozisyondaki Pavel Kaderabek topa istediği gibi vuramıyor ve top auta gidiyor.

38. dakikada Plasil'in ceza alanı dışından şutunu Volkan Babacan kornere çeliyor. Kullanılan köşe atışından sonuç çıkmadı.

41. dakikada Tomas Sivok'un sol kanattan ortaladığı topa hareketlenen Tomas Necid, altıpas içinde kaleci Volkan Babacan'a faul yapıyor.

İlk yarı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Milli Takım oyuncularının vuruşu ile başladı.

47. dakikada Volkan Şen, Arda Turan'dan aldığı pas sonrasında Burak Yılmaz'ı hareketlendirmek istiyor fakat Burak Yılmaz ofsaytta.

54. dakikada Selçuk İnan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmada Tomas Sivok topu kafayla tehlike bölgesinin dışına göndermeyi başarıyor.

57. dakikada maçtaki ilk oyuncu değişikliği Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Milan Skoda oyuna girerken David Pavelka oyundan alınıyor.

59. dakikada topu oyun alanında tutmayı başaran Borek Dockal'ın kısa pasında Vladimir Darida gelişine vuruyor ancak top kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

65. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçiyor. Arka direğe kestiği ortada Mehmet Topal topu indiriyor, pasını Ozan Tufan'a çıkarıyor. Ozan Tufan sağ ayağının üstüyle çok iyi vuruyor ve top bir kez daha Çek ağlarına gidiyor. Şimdi skor 2-0.

75. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ kanattan atağa destek veren Gökhan Gönül penaltı noktasına doğru havalandırıyor, Arda Turan yükselip kafayı vuruyor ancak şut isabetsiz.

81. dakikada İsmail Köybaşı'nın hatalı kafa pasında topu önünde bulan Vladimir Darida'nın şutunda kaleci Volkan Babacan uzanıyor ve topa sahip oluyor.

83. dakikada Arda Turan'ın kısa pasında Burak Yılmaz topa istediği gibi vuramıyor. Boşta kalan topu rakiplerinden kurtaran Olcay Şahan sağ ayağıyla vuruyor ancak az farkla top auta gidiyor.

Karşılaşma sona erdi ve Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.