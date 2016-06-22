Türkiye ikinci tura nasıl çıkar?

Euro 2016'da grubundaki iki maçta da sıfır çeken A Milli Takım için henüz her şey bitmiş değil. Millilerin, Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı iki farklı galibiyet sonrası, Türkiye, E ve F gruplarında oynanacak maçları beklemeye başladı.



İşte Türkiye'yi İkinci Tur'a taşıyacak tüm senaryolar:

Çek Cumhuriyeti karşısında mutlaka 2 farkla galibiyet elde edilmeli

Gruplarda en iyi puan ve averaja sahip 4 takımın çıkacağı turnuvada Türkiye’nin hâlâ şansı var. 0 puanla -2 averaja sahip olan millilerin Çek Cumhuriyeti’ni yenmekten başka çaresi yok.

Arnavutluk'u geçtik

Arnavutluk, Romanya'yı yenince, Türkiye ile Arnavutluk'un puanları eşitlendi. Bundan sonra sırasıyla averaj, atılan gol ve fair-play karnesi kriterlerine bakılacak. Arnavutluk 1 gol atıp 3 gol yedi ve -2 averajla maçlarını tamamladı. Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2 farklı yendi ve Arnavutluk'u geride bıraktı

İngiltere çok gol atsın, Rusya kazanamasın

B Grubu'nda İngiltere, Galler ve Slovakya kesin olarak ikinci tura yükseldi.



4 puanlı Slovakya grubu 3. bitirerek, adını en iyi grup üçüncüleri arasına yazdırdı.

C Grubu'nda Kuzey İrlanda avantajlı



C Grubu'da ise Almanya ve Polonya 7'şer puanla grupta ilk iki sırayı aldı.



Kuzey İrlanda'da ise, aldığı 3 puanla grubunu üçüncü bitirdi. Ancak Kuzey İrlanda'nın averajı Türkiye'den iyi.

E Grubu'nda her şey Milli Takım lehine

E Grubu'nda İtalya, ikinci maçların sonunda gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bu grupta bizim ilk etabı 3 puanla tamamlamamız halinde son hafta oynanacak iki karşılaşma da önemli.



Belçika için tur garanti değil. Bu nedenle İsveç karşısında alacakları galibiyet halinde grubu ikinci sırada tamamlayacaklar. Yine İsveç karşısında alacakları beraberlik de onlara ikinci tur için yetecek. Bu iki durumda da Türkiye, İsveç'in önüne geçmiş olacak.



Karşılaşmayı İsveç'in kazanması halindeyse İsveç 4 puana yükselecek ve şayet bu durumda İrlanda da İtalya'yı devirirse grubu üçüncü sırada tamamlayacak olan takım 4 puanda olacak. Bu da Türkiye'nin önüne geçilmesi anlamına geliyor.



Grubun diğer takımı İrlanda ise son maçında İtalya ile oynayacak. İkide iki yapan ve henüz kalesinde gol görmeyen İtalya, İrlanda karşısında en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılsa bile bizim için oldukça güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Fakat ola ki İrlanda kazanırsa, bu gruptaki senaryo istemediğimiz yönde ilerleyecek.



Kısaca özetlemek gerekirse E Grubu'nda oynanacak son hafta maçlarında grup favorileri İtalya ve Belçika'nın kaybetmemesi gerekiyor. Bu iki takım en kötü ihtimalle rakipleriyle berabere kalsa bile grup üçüncüsü 2 puanda olacak ve Türkiye, bu grubun üçüncüsünün önüne geçecek.



En iyi senaryo: İtalya ve Belçika'nın son maçlarda kaybetmemesi



En kötü senaryo: İrlanda'nın İtalya'yı yenip İsveç'in Belçika ile berabere kalması ya da İtalya ve Belçika'nın aynı anda kaybetmesi.

İşte A Milli Takımımızın EURO 2016'da 2. tura çıkıp çıkmayacağını belirleyecek 3 maç:

22 Haziran



19.00 Macaristan-Portekiz (Macaristan kazanmalı)

22.00 İsveç-Belçika (İsveç puan kaybetmeli)

22.00 İtalya-İrlanda (İrlanda puan kaybetmeli)