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Arda Öziri kimdir?

Ünlü oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

27 Mayıs 2018 16:47

Bu sabah, İstanbul'da motosiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Arda Öziri, 39 yaşında hayatını kaybetti. Birçok projede rol alan  ünlü oyuncu Öziri son olarak TRT'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynuyordu.

Arda Öziri kimdir?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda ‘Anemi’ isimli grupta vokallik yaptı.

Yer aldığı projeler

Diriliş Ertuğrul – Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli – Poyraz (2013-2015)
Son İstasyon – Burak (2010)
Akasya Durağı – Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile – Kaan (2006)
Dolunay – Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri – Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar – Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan – Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak – Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)

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