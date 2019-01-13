Arda Kural: Kafemizdeyiz, her şey yolunda

Türkiye'deki ünlü simaların sağlığına ilişkin kötü haberleri kamuoyuna duyurmasıyla tanınan ve 'felaket tellahı' olarak anılan Onur Akay, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural’ın rahatsızlığının nüksettiğini söyledi.

Ardından Kural'ın çalıştığı kafenin sahibi videosunu yayınladı. Videoda gayet iyi görünen Arda Kural'ın durumu hakkında açıklama yapan mekân sahibi, "Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey yolunda. Çıkan haberlerasılsız. Keyifler güzel..." dedi.

Akay, “2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural… Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin K2 Servisi’ne yatırılmış ve Kural’a ‘Psikonevroz’ teşhisi konulmuştu. Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda’nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor” ifadelerini kullanmıştı.