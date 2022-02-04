Arda Kural: Geçmişte bana herkes tavır almıştı; yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum

Dilberay filminin galasına katılan Arda Kural, "Geçmişte bana herkes tavır almıştı birden bire, o dönem birlikte çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım" dedi.

Sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilberay' filminin galası önceki akşam yapıldı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilberay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra kameralar karşısına çıktı.

Galaya film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, ve birçok ünlü isim katıldı.

Oyuncu Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Kural, basın mensuplarıyla sohbet etti.

‘Emret Komutanım’, ‘Lise Defteri’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi yapımlarla adını duyuran 41 yaşındaki oyuncu Arda Kural, s şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret ve yazdığım birkaç senaryo var, onlarla uğraşıyoruz. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı birden bire, o dönem birlikte çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum.”