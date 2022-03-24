Arda Kural arabesk albümü yapmaya hazırlanıyor

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen ve iyileştikten sonra ekranlara dönüş sinyali veren oyuncu Arda Kural, kendi şarkılarını seslendireceği arabesk bir albüm yapmaya hazırlanıyor.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Arda Kural, konuk olduğu programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi. Bunun için çalışmalara start verdiğini belirten Kural, "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi.

"Bu savaş hiç bitmez"

Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, "Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım. Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım. Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Aşk iğrenç bir şey"

Açıklamasının devamında 10 yıllık süre içinde hiç ilişkisi olmadığını belirten Kural, "Aile kurmak istemiyorum. Şu an aile kurarsam zaten çok tuhaf olur. 10 yıl içinde hiç ilişkim de olmadı sadece takıldım. Aşk yaşamayı kim istemez ama aşk iğrenç bir şey. Zaten manyak olmuşum bunun üzerine bir de aşk yaşayacak halim yok" şeklinde konuştu.