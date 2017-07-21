'Arché Siyaset Yazokulu' 21 Ağustos'ta başlıyor

2015'ten bu yana çeşitli alanlarda akademik kamplar düzenleyen bir 'dostlar organizasyonu' Arché Project, 21-26 Ağustos tarihleri arasında Şirince Nişanyan Otel'de yeni bir yaz okulu etkinliği düzenliyor.

"Hayata karşı heyecanını koruyabilmiş insanları ortak bir konu çerçevesinde bir araya getirmeyi" amaçlayan Arché Project'in bu yaz düzenleyeceği etkinliğin konusu, "Güncel Türk Siyaseti ve Teorik Kaynakları" olacak.

Etyen Mahçupyan, Prof. Fuat Keyman, Asaf Savaş Akat veT24 yazarları Prof. Murat Belge ile Prof. Baskın Oran'ın da katılacağı etkinlikte program şöyle:

Arché Project'in internet sitesinde gerçekleştirilecek siyaset yaz okulu, şöyle anlatıldı:

"2017 yazında yapacağımız bu yaz okulunda, kaotik Türk siyasi ortamından bir süreliğine uzaklaşıp, yıllardır meydana gelen olayları kuş bakışı bir perspektiften incelemek istiyoruz. Bunu yaparken, amacımız bir noktada politik felsefeyle siyaset dünyasının ilişkisini ortaya koymak. Yaz okuluna katkıda bulunacak hocalarımızın siyasi hayatla içli dışlı olmaları ve aynı zamanda da teorik çalışmalarına devam ediyor olmaları katılımcılar için bu yaz okulunu daha da yararlı kılacaktır."

Siyaset Yaz okulu'nda ele alınacak sorular:

-Modernleşme Türk toplumu için ne anlama geliyor ve politik yaşamı nasıl etkiliyor?

-Ortadoğu toplumunun sekülerleşme deneyimiyle paralel olarak Türkiye’de bu değişim nasıl işledi ve Türk siyasi hayatına etkisi nasıl oldu?

-Anadolu şehirlerinin son yıllardaki değişimi ne yönde ve bu değişimin sonucu bizi nasıl etkileyecek?

-Osmanlı düşünce dünyasından bizlere neler miras kaldı, bu fikirler Cumhuriyet Türkiye’sinde ne anlam ifade ediyor?

-Milliyetçilik kavramının ve azınlıkların Türk demokrasisine etkisi nedir?