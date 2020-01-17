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Arçelik ve Karsan, Türk Metal Sendikası'nın işçileri için aldığı grev kararını KAP'a bildirdi

15 Ocak tarihinde açıklanan grev kararı 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiriyor

17 Ocak 2020 18:36

Arçelik ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada işçilerinin greve gittiğini duyurdu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde karar alınamadığı için Türk Metal Sendikası bütün işyerlerinde greve gitme kararı almıştı.

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15 Ocak tarihinde açıklanan grev kararı 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiriyor.

Bu kararla Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu 186 işyerinde greve gidilecek.

Arçelik ve Karsan'ın KAP'a yaptıkları açıklamada şöyle denildi:

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