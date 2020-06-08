Araştırmacı İbrahim Uslu: Cumhur İttifakı bir plan çerçevesinde hareket ediyor; muhalefet içindeki çatlakları büyütmek istiyor

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu, Cumhur İttifakı’nın asıl hedefinin “Muhalefetin blok olarak hareket etmesinin önüne geçmek” olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan İbrahim Uslu, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın stratejik bir planı olduğunu, bir yol haritasının çıkarıldığı belirterek “O yol haritası doğrultusunda arka arkaya adımlar atılıyor. Bu arada muhalefetin kendi içinde parçalanmasına yönelik tartışmalara zemin hazırlanıyor, HDP ile CHP ve HDP ile İyi Parti üzerindeki tartışmaların üzerine gidiliyor, oradaki çatlaklar büyütülüyor” dedi.

AKP’nin ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçim sonuçlarına bakıp karar verebileceğini belirten Uslu “Amerikan seçim sonuçlarını gözlemlemek ve sonrasında karar verebilir. Biden seçilirse rafta duran Türkiye yaptırımlarını uygulamaya karar verebilir. Bu durumda 2021’in ikinci yarısında bir seçim beklenebilir” diye konuştu.

HDP’li Leyla Güven , Musa Farisoğulları ile CHP'li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesini de değerlendiren İbrahim Uslu, “Cumhur İttifakı’nın son bir aydır arka arkaya çeşitli adımlar atıyor. HDP’li belediyelere karşı hamlelerle başladı. Arkasından darbe tartışmasıyla devam etti. Benim gördüğüm bir yol haritası var. Bazı şeyleri hakikaten erken seçim senaryosuyla açıklayabiliyorsunuz. Eğer Bahçeli’nin dediği gibi 2023 yılında seçim olacaksa o zaman yeni kurulan partilerin yasal yükümlülükleri yerine getireceğini, milletvekili transferine ihtiyaç duymayacağını biliyoruz. Seçim 2023’teyse bu yasa niye tartışılıyor?” dedi.

Uslu, iktidarın birkaç meselede CHP’ye de HDP’ye davrandığı gibi davranmaya başladığını belirterek “siz tutumunuzu değiştirmezseniz benim tutumumun ne olacağını böylece görmüş oluyorsunuz diyor” yorumunu yaptı.