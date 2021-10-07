Araştırma: Z kuşağının en sevdiği ünlü Adam Sandler

Piper Sandler’ın 10 bin gençle yapılan anketine göre, Z kuşağının en sevdiği ünlü Adam Sandler çıktı.

Amerikan bağımsız yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi olan Piper Sandler’ın (Adam Sandler herhangi bir bağlantısı yok) 44 eyalette 10 bin gençle yaptığı yeni bir anket, Adam Sandler’ın en sevilen ünlü olduğunu ortaya çıkardı.

Sandler, 2014’te Netflix ile bir anlaşma yapmış ve popüler izleme platformu için filmler çekmeye başlamıştı.

New York Times, Sandler’ın anlaşmasının Netflix için bir ilk olduğunu ve her iki taraf için de işe yaramış gibi göründüğünü bildirmişti. Sandler’ın anlaşması 2017’de dört film için tekrarlandı ve ardından 2020’de bir kez daha tekrarlandı. Insider’dan Travis Clark, Sandler’ın filmi “Murder Mystery”nin 2019’da Netflix’in en çok izlenen filmi olduğunu bildirdi ve Netflix, filmi, dört haftada 83 milyon hanenin izlediğini açıkladı.

Piper Sandler anketi, Sandler’ın gençler arasında popüler olmak için doğru tercihler yaptığını da ortaya koydu. Çünkü Z kuşağının günlük video tüketiminin yüzde 32’sini Netflix ile karşılarken, YouTube’u da geçmiş oldu. Sandler’ın sevilen bir yıldız olmasına rağmen filmlerinin Rotten Tomatoes’ta çürük puanlar alması da dikkat çekti.