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Koronavirüs

Araştırma: Yolcuların maske taktığı uçuşlarda bulaş riski düşük

16 Ekim 2020 16:19

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, yolcuların maske taktığı uçuşlarda yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşma riskinin düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, Boeing'in uzun menzilli uçuşlarda kullandığı uçaklarda yapıldı. Araştırmaya göre, kabin içinde havada bulunan parçacıkların yüzde 99'u her altı dakikada bir uçağın havalandırma sistemindeki filtrelerle dışarıya atılıyor.

Ancak araştırmada, yolculardan sadece birinin virüs taşıdığı, herkesin maske taktığı ve kabin içinde kimsenin dolaşmadığı bir senaryo incelendi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Joseph Pope, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Araştırmanın bazı sınırlı yanları olsa da elde edilen sonuçlar cesaret verici" dedi.

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