Araştırma: Yeni Delhi, üç yıl üst üste havası en kirli başkent oldu

IQAir'in araştırmasına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, üç yıl üst üste kirliliğin en yüksek olduğu başkent oldu.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan raporda Hindistan'dan 35 şehir, kirliliğin en yüksek olduğu 50 şehir arasında yer aldı. Araştırma, metreküp başına düşen, akciğere zarar veren ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayandı.

2020'de Yeni Delhi'nin ortalama metreküp başına düşen PM 2.5 yoğunluğu 84.1 olarak hesaplandı. Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin yalnızca 2020'de 54 bin erken ölüme sebep olduğu belirtildi.

Hindistan ise, Bangladeş ve Pakistan'ın ardından dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu üçüncü ülke oldu. Rapor, Hindistan'daki hava kirliliğinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu belirtti.

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Türkiye'de ise metreküp başına düşen ortalama PM 2.5 yoğunluğu 18,7.