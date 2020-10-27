Araştırma: Yapay tatlandırıcılı içecekler kalp için şekerliler kadar zararlı

Yapılan yeni bir araştırma, yapay bir şekilde tatlandırılmış içeceklerin kalp için gerçek şekerli içecekler kadar zararlı olduğunun ortaya koydu.

CNN’in aktardığı habere göre, Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nin gıda epidemolojisi ekibinden doktora öğrencisi Eloi Chazelas, “Çalışmamız, yapay bir şekilde tatlandırılmış içeceklerin şekerli içeceklerin yerine geçebilecek ‘sağlıklı alternatif’ olmadığını gösterdi” dedi.

Amerika Kardiyoloji Koleji’nden kardiyolog Dr. Andrew Freeman, araştırmanın bulgularına ilişkin şunları söyledi: “Şekerle tatlandırılmış içeceklerin kalp ve diğer konularda zararlı olduğunu biliyoruz” dedi. Örneğin 2019’da yapılan bir araştırma, ayda bir defadan az şekerli gazlı içecek, sporcu içeceği ve meyve suyu içen kadınlarla karşılaştırıldığında günde iki kez, bir bardak içen kadınların yüzde 63 daha fazla erken ölüm riski olduğunu gösterdi. İki bardaktan fazla içen erkeklerde ise erken ölüm riski yüzde 29 daha fazla oldu.

Dr. Freedman, “Pek çok insan şekerli içecekler yerine tatlandırıcılı olanların daha sağlıklı olacağını düşünüyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, yapay tatlandırıcının özellikle kadınlarda pek çok zararı olabileceğini gösterdi” dedi.

Amerika Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlanan araştırma 100 bin Fransız gönüllü üzerinde yapıldı. Gönüllüler, tatlandırıcılı ya da şekeli içecekleri kullanmayanlar, az kullananlar ve çok kullananlar olarak ayrıldı. Kalp rahatsızlıklarıyla tatlandırıcılı içeceklerin arasındaki bağlantının araştırıldığı araştırma sonucunda neden-sonuç ilişkisi olmadığı ancak aralarında bağlantı olduğu belirtildi.