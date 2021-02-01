Araştırma: Uzun süreli kullanılan bir maske mikroplastik saçıyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte maske takmak Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülkede de zorunlu hale getirildi. Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü’nden Prof. Kang Song’ın yaptığı araştırma, maskelerde mikroplastik soluma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Düşük kaliteli yüksek oranda mikroplastik soluma riski barındırdığını açığa çıkaran araştırmaya göre, maskelerin uzun süreli ve tekrarlı kullanımları halinde mikroplastik soluma ihtimali artıyor.

Maskeler, 4 saatten daha kısa süreli kullanımlarda havadan gelen mikroplastikleri filtreleyerek mikroplastik soluma riskini azaltırken, N95 dışındaki maskelerde ise 360 saat ve üzeri kullanımlarda maske kaynaklı mikroplastiklerin salınımı önemli ölçüde artıyor.

Araştırma sonuçlarını Milliyet’ten Gökhan Kam’a değerlendiren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkan Özkan şunları söyledi:

“Solunum sistemine giren 10 mikrondan büyük partiküller üst solunum yolu organlarına ulaşmakta bir kısmı bu organlar tarafından tutulabilmekte. 10 mikrondan daha küçük partiküller akciğerlere, 2.5 mikrondan küçük partiküller ise akciğer alveollerine kadar girebilmektedir. Cerrahi maskelerin alt ve üst katmanlarındaki liflerin çapı 15 mikron aralığında. Araştırmada 720 saat boyunca vakum destekli filtreleme işlemi sonunda filtre üzerinde 1835 adet lif benzeri mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastiklerin solunma riskleri yüksekten düşüğe doğru; düşük kaliteli maskeler, cerrahi maskeler (3 katlı), pamuk maskeler, N95 maske şeklinde sıralanabilir.”