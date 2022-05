Araştırma: Uzun kestirmeler Alzheimer habercisi olabilir

Yaşlı kişileri günlük uyku düzenini takip ederek yapılan bir araştırma, uzun süren kestirmelerin Alzheimer hastalığının habercisi olabileceğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları yaş ortalaması 81 olan binden fazla insanın uyku düzenlerini birkaç yıl boyunca inceledi. Her yıl, katılımcılara 14 gün süre boyunca uyku düzenlerini takip eden bir saat takıldı. Gün içi kestirme süreleri takip edilen katılımcılara her yıl bilişsel test de yapıldı.

Çalışma, gün içi kestirme süreleri uzayan katılımcıların hafif bilişsel bozukluk ya da Alzheimer hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bilişsel bozukluk göstermeyen katılımcılarda günlük kestirme süresi yıllık 11 dakika artarken hafif bilişsel bozukluk geçirenlerde kestirme süreleri iki katı kadar arttı. Alzheimer’a yakalananlarda ise yıllar içinde kestirme süresi neredeyse üç katına çıkarak 68 dakika arttı.

Günde bir saatten uzun süre kestiren katılımcıların Alzheimer geliştirme riskinin, bir saatten az kestirenlerden yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü.