Araştırma: Ülkeler iklim kriziyle mücadele taahhütlerine uyarsa her yıl milyonlarca hayat kurtulabilir

Yapılan yeni bir araştırma, iklim kriziyle mücadele etmek için daha sert adımlar atılmasının yer yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceğini gösterdi. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik atılacak adımların insan sağlığına da gözle görülür olumlu etkileri olacağı belirtildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, araştırmacılar Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya, Güney Afrika, Britanya ve ABD'den oluşan dokuz ülkenin güncel iklim kriziyle mücadele planını inceledi. Dokuz ülkenin planları, toplam dünya nüfusunun yarısına ve sera gazı emisyonunun yüzde 70'ini kapsadı.

İncelenen dokuz ülkeden hiçbiri henüz Paris İklim Anlaşması çerçevesinde sundukları planları uygulamaya koymadı. Paris İklim Anlaşması çerçevesinde bu ülkeler, küresel ısınmayı endüstriyel öncesi dönemin 2 derece altına düşürmek için taahhütte bulunmuştu.

Araştırma, bu ülkelerin Paris İklim Anlaşması'na bağlı hareket etmek için adımlarını hızlandırması durumunda, daha yeşil ve sağlıklı bir beslenme düzenine de geçileceği için her yıl altı milyon ölümden kaçınılabileceğini gösterdi.