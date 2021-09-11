Araştırma: Uçak yolculuğunda Covid-19 bulaşma riski binde birden az

Yeni bir araştırmaya göre tüm yolcuların test sonucunun negatif olduğu bir uçak seferinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) maruz kalma riski binde birden daha az.

Hakemli yeni çalışmada, Delta Havayolları'nın New York'daki JFK, Atlanta'daki havalimanı ve İtalya'daki Fiumicino Havalimanı arasında gerçekleştirdiği ve yolcuların Covid testi yaptırdığı uçak seferlerindeki yaklaşık 10 bin yolcunun verilerinden yararlandı. Araştırmada, yolcuların kalkışa azami 72 saat kala yaptıracağı tek bir moleküler testin, ticari uçak seferindeki kişilerin enfekte olma oranını önemli ölçüde azaltabileceği sonucuna varıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; ABD'deki Georgia Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Mayo Clinic tarafından Delta Havayolları'yla birlikte yürütülen araştırmada, Covid-19 testli seferlerde enfeksiyon oranının yüzde 0,05 yani 10 bin yolcuda 5 kişi olduğu belirtildi. Toplumdaysa bu oran yüzde 1,1 yani her yüz kişide bir olarak tespit edildi.

Delta'nın baş sağlık görevlisi Dr. Henry Ting, şunları söyledi:

"Covid-19 testli bir uçak seferindeki son derece düşük enfeksiyon oranı, zorunlu maske kullanımı ve hastane sınıfı hava filtrasyonu gibi uçaktaki koruma katmanlarıyla birlikte ele alındığında, bulaşma riski örneğin ABD ve Birleşik Krallık (BK) arasında 1 milyonda birden daha azdır.

"Aşılama oranları arttıkça ve dünya çapında yeni vakalar azaldıkça bu sayılar daha da iyiye gidecek."

Ting, "Covid varyantlarıyla bir süre daha yaşayacağız" diye de ekledi.

"Simülasyon modelleri değil de bu gerçek hayattan elde edilen veriler, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından, uluslararası seyahatler için sınırların yeniden açılması amacıyla karantinalar yerine gerekli aşılama ve testler için bir şablon harita olarak kullanılabilir."

Çalışma, Mayo Clinic Proceedings adlı hakemli akademik tıp dergisinde yayımlandı.

Başka bir yerdeyse, Gatwick Havalimanı CEO'su BK'ye dönen tam aşılı yolculara uygulanan Covid-19 testlerinin tamamen kaldırılması çağrısında bulunarak mevcut seyahat kısıtlamalarının "gelişmelere ayak uyduramadığını" ifade etti.

Stewart Wingate ise Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International -ACI) Avrupa'nın yayımladığı ve BK'deki seyahat rezervasyonlarının Covid-19 öncesi seviyeye göre yüzde 30'da kaldığını ortaya çıkaran verilere atıfta bulundu. Söz konusu oran Avrupa'da yüzde 60 civarında.

Wingate açıklamasında, "Avrupa genelinde aşılama oranlarının BK'ye kıyasla daha iyi olmasa bile mukayese edilebilir düzeye gelmesiyle birlikte, çift aşılı yolcular için testlerin tamamen kaldırılmasının vakti geldi" dedi.

BK'nin en büyük ikinci havalimanının patronu, yolcuların BK'ye duyduğu güvenin "zedelendiğini" belirtti ve seyahat endüstrisinin "tarihimizdeki en zor dönemden düzgün şekilde toparlanmaya başlayabilmesi için" çok acil bir can simidine ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.