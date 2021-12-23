Araştırma: Üç doz Çin yapımı Sinovac aşısı, Omicron'a karşı koruma sağlamıyor

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Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de de uygulanan Sinovac Koronavirüs aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı koruma sağlayamadığı tespit edildi.

Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Sinovac aşısı, 2 doz üzerine hatırlatıcı dozla Omicron varyantıyla mücadele edecek kadar antikor üretimi sağlayamıyor.

Araştırmaya göre iki doz Sinovac aşısı yaptıranlar, Omicron varyantından korumak için üçüncü dozunu farklı bir aşıdan olmalı. Daha önce yapılan araştırmalar, iki doz Sinovac yaptıranların üçüncü dozda tercihlerini Pfizer-BioNTech aşısından yana kullandıklarında Omicron'a karşı koruma seviyelerinde ciddi bir artış gözlemlenmişti.

İngiltere, İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmalar, Omicron varyantının enfekte ettiği insanların hastalığı geçmişteki varyantlara kıyasla daha hafif geçirdiğini tespit etmişti. Ancak Omicron'un, Delta varyantından 70 kat daha bulaşıcı olduğunu düşünülüyor.